Londra: performance negativa per RELX

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali
, che sta segnando un calo del 2,12%.
La tendenza ad una settimana di RELX
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di RELX
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 28,32 sterline con area di resistenza individuata a quota 29,05. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 28,05.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)