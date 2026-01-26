Londra: performance negativa per RELX

fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,12%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 28,32 sterline con area di resistenza individuata a quota 29,05. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 28,05.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)