Londra: si concentrano le vendite su RELX

(Teleborsa) - Ribasso per il, che presenta una flessione del 2,49%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 29,11 sterline con area di resistenza individuata a quota 29,78. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 28,89.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)