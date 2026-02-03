Londra: giornata depressa per RELX

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali
, che passa di mano con un calo del 2,40%.
Lo scenario su base settimanale di RELX
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 24,98 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 25,59. Il peggioramento di RELX
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 24,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)