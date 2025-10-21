Milano 17:35
42.648 +0,60%
Nasdaq 22:00
25.127 -0,06%
Dow Jones 22:02
46.925 +0,47%
Londra 17:35
9.427 +0,25%
Francoforte 17:35
24.330 +0,29%

New York: andamento negativo per Marvell Technology

Migliori e peggiori
New York: andamento negativo per Marvell Technology
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, in flessione del 2,00% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Marvell Technology, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Marvell Technology, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 85,52 USD. Primo supporto visto a 83,11. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 82,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```