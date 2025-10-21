New York: andamento negativo per Marvell Technology

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione
, in flessione del 2,00% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Marvell Technology
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Marvell Technology
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 85,52 USD. Primo supporto visto a 83,11. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 82,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)