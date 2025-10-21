Milano 17:35
42.648 +0,60%
Nasdaq 22:00
25.127 -0,06%
Dow Jones 22:02
46.925 +0,47%
Londra 17:35
9.427 +0,25%
Francoforte 17:35
24.330 +0,29%

New York: brusca correzione per Newmont

(Teleborsa) - Pressione sulla società mineraria, che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,41%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Newmont, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Newmont è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 88,45 USD, mentre il primo supporto è stimato a 85,95. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 90,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
