New York: exploit di Halliburton

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di prodotti e servizi per le industrie petrolifere e del gas
, che scambia in rialzo dell'8,42%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Halliburton
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Halliburton
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di Halliburton
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 24,89 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 25,64, mentre il primo supporto è stimato a 24,14.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)