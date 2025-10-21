Milano 17:35
42.648 +0,60%
Nasdaq 22:00
25.127 -0,06%
Dow Jones 22:02
46.925 +0,47%
Londra 17:35
9.427 +0,25%
Francoforte 17:35
24.330 +0,29%

New York: exploit di Halliburton

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di prodotti e servizi per le industrie petrolifere e del gas, che scambia in rialzo dell'8,42%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Halliburton evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Halliburton rispetto all'indice.


Lo status tecnico di medio periodo di Halliburton ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 24,89 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 25,64, mentre il primo supporto è stimato a 24,14.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
