Parigi: vendite diffuse su Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,14%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Eurofins Scientific, che fa peggio del mercato di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 60,53 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 57,19. L'equilibrata forza rialzista di Eurofins Scientific è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 63,87.

