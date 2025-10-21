Parigi: vendite diffuse su Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale
, che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,14%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Eurofins Scientific
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 60,53 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 57,19. L'equilibrata forza rialzista di Eurofins Scientific
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 63,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)