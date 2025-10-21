Milano 13:21
42.790 +0,94%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:21
9.432 +0,30%
Francoforte 13:20
24.307 +0,20%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Acea

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per Acea
Rialzo marcato per la multiutility capitolina, che tratta in utile del 2,80% sui valori precedenti.
Condividi
```