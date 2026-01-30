Milano 9:59
Piazza Affari: scambi al rialzo per Acea

Piazza Affari: scambi al rialzo per Acea
(Teleborsa) - Balza in avanti la multiutility capitolina, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,07%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Acea rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve della società multiservizi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,89 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 23,51. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
