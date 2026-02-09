Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:14
25.324 +0,99%
Dow Jones 18:14
50.096 -0,04%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Piazza Affari: andamento sostenuto per BFF Bank

Punta con decisione al rialzo la performance della banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, con una variazione percentuale del 3,06%.
