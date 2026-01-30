Milano 9:58
45.432 +0,79%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 9:58
10.193 +0,21%
24.514 +0,84%

Piazza Affari: andamento sostenuto per l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento sostenuto per l'indice dei titoli bancari in Italia
Il Comparto bancario a Piazza Affari guadagna l'1,43% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 34.887,48 punti.
Condividi
```