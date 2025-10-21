Piazza Affari: scambi al rialzo per Acea

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della multiutility capitolina
, con una variazione percentuale del 2,80%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Acea
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,72%, rispetto a -0,4% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
La tendenza di breve della società multiservizi
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,64 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,94. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,34.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)