Milano 13:23
42.814 +0,99%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:23
9.433 +0,31%
Francoforte 13:23
24.311 +0,22%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Acea

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per Acea
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della multiutility capitolina, con una variazione percentuale del 2,80%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Acea mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,72%, rispetto a -0,4% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


La tendenza di breve della società multiservizi è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,64 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,94. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```