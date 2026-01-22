Milano
13:22
44.931
+1,00%
Nasdaq
21-gen
25.327
+1,36%
Dow Jones
21-gen
49.077
+1,21%
Londra
13:22
10.169
+0,30%
Francoforte
13:22
24.839
+1,13%
Giovedì 22 Gennaio 2026, ore 13.38
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Safilo
Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Safilo
Migliori e peggiori
,
In breve
22 gennaio 2026 - 12.30
Ottima performance per il
produttore di occhiali da sole e da vista
, che scambia in rialzo del 4,27%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: performance negativa per Safilo
Piazza Affari: in calo Safilo
Piazza Affari: giornata depressa per Safilo
Piazza Affari: andamento negativo per Safilo
Titoli e Indici
Safilo Group
+4,02%
Altre notizie
Piazza Affari: scambi negativi per Safilo
Piazza Affari: rosso per Safilo
Piazza Affari: ingrana la marcia Safilo
Piazza Affari: in calo Safilo
Safilo, titolo ignora upgrade di Intesa Sanpaolo
Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Tenaris
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto