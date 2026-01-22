Milano 13:22
44.931 +1,00%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:22
10.169 +0,30%
Francoforte 13:22
24.839 +1,13%

Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Safilo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Safilo
Ottima performance per il produttore di occhiali da sole e da vista, che scambia in rialzo del 4,27%.
Condividi
```