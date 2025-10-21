Milano 13:23
42.814 +0,99%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:23
9.433 +0,31%
Francoforte 13:23
24.311 +0,22%

Piazza Affari: scambi in positivo per l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Performance positiva per il comparto bancario a Piazza Affari, che continua la giornata in aumento dell'1,37% rispetto alla chiusura precedente.
