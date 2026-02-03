Milano 11:43
46.418 +0,90%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:43
10.323 -0,18%
Francoforte 11:42
24.874 +0,31%

Piazza Affari: in acquisto l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in acquisto l'indice dei titoli bancari in Italia
In forte aumento il comparto bancario a Piazza Affari, che con il suo +1,53% avanza a quota 36.111,34 punti.
Condividi
```