Milano 22-ott
0 0,00%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 22-ott
9.515 +0,93%
Francoforte 22-ott
24.151 -0,74%

Borsa: Chiusura negativa per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,99%

Il Nasdaq-100 termina a 24.879,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,99%
Seduta in calo per l'indice tecnologico di Wall Street, che retrocede dello 0,99% e chiude a 24.879,01 punti.
Condividi
```