Milano
22-ott
0
0,00%
Nasdaq
22-ott
24.879
-0,99%
Dow Jones
22-ott
46.590
-0,71%
Londra
22-ott
9.515
+0,93%
Francoforte
22-ott
24.151
-0,74%
Giovedì 23 Ottobre 2025, ore 02.01
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Chiusura negativa per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,99%
Borsa: Chiusura negativa per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,99%
Il Nasdaq-100 termina a 24.879,01 punti
In breve
,
Finanza
22 ottobre 2025 - 22.03
Seduta in calo per l'indice tecnologico di Wall Street, che retrocede dello 0,99% e chiude a 24.879,01 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dello 0,73%
Borsa: Discesa moderata per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,55%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,06%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,21%
Argomenti trattati
Nasdaq 100
(108)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,99%
Altre notizie
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,55%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,19%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,51%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,70%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,81%
Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,74%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto