Milano 17:35
45.647 +0,27%
Nasdaq 22:00
25.466 -1,07%
Dow Jones 22:01
49.150 -0,09%
Londra 17:35
10.184 +0,46%
Francoforte 17:35
25.286 -0,53%

Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dell'1,07%

Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 25.465,94 punti

Ribasso per l'indice tecnologico di Wall Street, in flessione dell'1,07%, termina le contrattazioni a 25.465,94 punti.
