Borsa: Londra, apertura +0,45%

In breve, Finanza
Indice FTSE-100 +0,45% a quota 9.469,52 dopo l'apertura.
