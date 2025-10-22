Milano 12:00
42.424 -0,53%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 12:00
9.503 +0,80%
Francoforte 12:00
24.276 -0,22%

Ibex 35 inizia le contrattazioni a 15.765,7 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,01%
Modesto guadagno per indice azionario della Borsa di Madrid, in progresso dello 0,01%, che esordisce a 15.765,7 Euro.
