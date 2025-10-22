Milano 17:35
42.210 -1,03%
Nasdaq 20:03
24.739 -1,54%
Dow Jones 20:03
46.531 -0,84%
Londra 17:35
9.515 +0,93%
Francoforte 17:35
24.151 -0,74%

Cambogia, inaugurato nuovo aeroporto Phnom Penh Techo

Economia, Trasporti
Cambogia, inaugurato nuovo aeroporto Phnom Penh Techo
(Teleborsa) - Ad oltre un mese di avvio delle attività di volo, la Cambogia ha inaugurato ufficialmente il nuovo aeroporto internazionale Phnom Penh Techo, affidato alla gestione di Vinci Airports, con il coinvolgimento di Changi Airport Group e Sia Engineering Company.

Attualmente registra circa 130 movimenti giornalieri, con un network di 44 destinazioni servite da 31 compagnie aeree.

Il prossimo 10 dicembre anche Turkish Airlines inizierà a volare sul nuovo aeroporto cambogiano, che ha una capacità annuale di 13 milioni di passeggeri con la prospettiva di arrivare a 50 milioni entro il 2050.
