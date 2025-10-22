Cambogia, inaugurato nuovo aeroporto Phnom Penh Techo

(Teleborsa) - Ad oltre un mese di avvio delle attività di volo, la Cambogia ha inaugurato ufficialmente
il nuovo aeroporto internazionale Phnom Penh Techo,
affidato alla gestione di Vinci Airports
, con il coinvolgimento di Changi Airport Group e Sia Engineering Company.
Attualmente registra circa 130 movimenti giornalieri
, con un network di 44 destinazioni servite da 31 compagnie aeree. Il prossimo 10 dicembre
anche Turkish Airlines inizierà a volare sul nuovo aeroporto cambogiano, che ha una capacità annuale di 13 milioni di passeggeri con la prospettiva di arrivare a 50 milioni entro il 2050.