A1 Milano-Napoli, terminata in anticipo prima fase lavori: riaperto viadotto Ribuio

(Teleborsa) - Nella giornata di domenica 1° marzo, sulla A1 Milano-Napoli
, nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa, è stato aperto in anticipo
rispetto al cronoprogramma il primo tratto del nuovo tracciato in direzione Firenze
, sul nuovo viadotto Ribuio
nell’ambito del progetto di ampliamento dell’Autostrada del Sole.
Le operazioni hanno visto impegnate 100 persone tra Autostrade per l’Italia, imprese e enti di soccorso
, e oltre 40 mezzi
tra macchine operatrici e mezzi speciali, operanti su turni h24. Al fine di minimizzare i disagi alla circolazione, durante l’intero periodo delle lavorazioni sono stati potenziati i servizi di monitoraggio del traffico e di assistenza
agli utenti, con squadre di pattugliamento aggiuntive, presidi operativi h24 e mezzi di soccorso meccanico dedicati.
Durante il prossimo weekend
prenderà il via la seconda fase
delle lavorazioni, che prevederà lo spostamento sul nuovo tracciato anche per il traffico diretto verso Roma
. Nello specifico, le attività si svolgeranno dalle 20.00 di venerdì 6 marzo al primo pomeriggio di domenica 8 marzo. La chiusura total
e del tratto Firenze Sud-Incisa sarà limitata alla sola notte tra sabato e domenica
(22:00-6:00). Durante il giorno, invece, la circolazione sarà sempre garantita con una corsia per senso di marcia. A partire da domenica 8 marzo
, il nuovo viadotto Ribuio ospiterà quindi entrambi i flussi veicolari su due corsie
per senso di marcia.