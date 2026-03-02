A1 Milano-Napoli, terminata in anticipo prima fase lavori: riaperto viadotto Ribuio

(Teleborsa) - Nella giornata di domenica 1° marzo, sulla, nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa, è statorispetto al cronoprogramma il, sul nuovonell’ambito del progetto di ampliamento dell’Autostrada del Sole.Le operazioni hanno visto, e oltretra macchine operatrici e mezzi speciali, operanti su turni h24. Al fine di minimizzare i disagi alla circolazione, durante l’intero periodo delle lavorazioni sono statiagli utenti, con squadre di pattugliamento aggiuntive, presidi operativi h24 e mezzi di soccorso meccanico dedicati.Durante ilprenderà il via ladelle lavorazioni, che prevederà lo. Nello specifico, le attività si svolgeranno dalle 20.00 di venerdì 6 marzo al primo pomeriggio di domenica 8 marzo. Lae del tratto Firenze Sud-Incisa sarà limitata alla sola(22:00-6:00). Durante il giorno, invece, la circolazione sarà sempre garantita con una corsia per senso di marcia., il nuovo viadotto Ribuio ospiterà quindiper senso di marcia.