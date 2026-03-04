Autostrade per l'Italia: inaugurato su A30 Caserta-Salerno nuovo svincolo Maddaloni

(Teleborsa) -sarà aperto al traffico questa sera il nuovo svincolo di Maddaloni, al km 4+100, della A30 Caserta-Salerno realizzato dacon il contributo dell’Interporto Sud-Europa e il Comune di Maddaloni. Un’opera infrastrutturale strategica che si inserisce nel quadro di potenziamento della zona e permetterà di collegare direttamente una delle principali piattaforme logistiche in Europa con l’autostrada A30, andando così a migliorare la viabilità esterna e in particolare la fruibilità della statale 265, liberandola dal transito di mezzi pesanti.regime prevede un traffico giornaliero medio di circa 30 mila transiti e sarà capace di diversificare i flussi di traffico tra mezzi pesanti e mezzi leggeri, ottenendo un risparmio di 1 milione di ore in un anno, ossia fino a 10 minuti in meno per ogni veicolo in transito verso la città o l’hub logistico. La sua realizzazione ha comportato un quantitativo di circa 140 mila ore lavorate, senza il verificarsi di alcun infortunio, a testimonianza del costante impegno sul tema sicurezza che da anni caratterizza l’operato di tutto il Gruppo Autostrade per l’Italia e coinvolge tutta la filiera.ù complessa è stata la realizzazione del nuovo cavalcavia composto da tre conci in acciaio, uno centrale del peso di 170 tonnellate e due laterali del peso di circa 50 tonnellate ognuno. Il piazzale di esazione con la barriera per il pagamento dei pedaggi, composto da 5 piste in uscita e 3 in entrata, avrà una larghezza di 38.10 m ed è formato da sei varchi della larghezza di 3.10 m, due varchi per piste speciali di 6.00 m e sei isole larghe 2.25 metri. Nel corso dei lavori sono stati movimentati circa 175mila metri cubi di materiali, posati circa 37 mila mq di asfalto e 49mila metri di cavi in rame e fibra ottica, installate circa 5.000 metri di nuove barriere di sicurezza, utilizzate mille tonnellate di acciaio e 5mila metri cubi di calcestruzzo., infine, è stata data agli aspetti ambientali quali fauna, vegetazione, rumore, qualità dell’aria e dell’acqua fin da prima dell’avvio dei lavori, attraverso interventi di mitigazione ambientale con la sistemazione a verde delle aree limitrofe, attraverso la piantumazione di filari arborei e di specie floristiche di provenienza autoctona per un generale risanamento del contesto naturale.della nuova infrastruttura hanno partecipato, tra gli altri,“Quest’opera – affermaAmministratore delegato di Autostrade per l’Italia - rappresenta una chiara evidenza di tutti i benefici che una nuova infrastruttura può generare sui territori, a conferma del ruolo strategico della rete autostradale per il sistema Paese. A partire da questa sera, quando verrà aperto al traffico, passeranno in media 30 mila veicoli al giorno. Migliorando le connessioni con le aree industriali e i mercati strategici, favorirà l’attrazione di investimenti e la competitività dell’economia locale, generando nuove opportunità di impresa e di lavoro. Non una costruzione fine a se stessa, ma un abilitatore di sviluppo territoriale”.