Trasporto aereo, ampliata l’operatività in 7 aeroporti italiani

(Teleborsa) - Sono sette gli aeroporti
per i quali ENAC
ha disposto l’estensione oraria dell’operatività
, in concorso con Enav. Si tratta di Rimini, Crotone, Comiso, Parma, Salerno, Cuneo e Forlì
, al fine di utilizzarne al meglio il potenziale di crescita e contribuire a decongestionare la domanda su scali quasi prossimi alla saturazione, migliorando l'efficienza di tutta la rete aeroportuale nazionale. Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma
: "Per questi aeroporti coinvolti, si tratta di un risparmio importante, oltre che essere un ulteriore elemento per sviluppare il progetto Enac per la mobilità aerea regionale – RAM. Ampliando l’orario di operatività di questi scali, garantiamo anche una riserva di capacità operativa a supporto degli scali maggiori, innescando nuove opportunità di investimento e di sviluppo economico e turistico dei territori connessi".Queste le variazioni aeroporto per aeroporto
: già in vigore, da 10 a 14 ore, l’estensione all'Aeroporto di Cuneo
; dal 1° aprile 2026 l’Aeroporto di Crotone
passa da 12 a 16 ore; dal 1° giugno 2026, l’Aeroporto Comiso
fruirà dell’estensione da 16 ore a 18 ore; lo stesso all’Aeroporto di Parma
dal 1° febbraio 2027; entro il primo semestre 2027 l’Aeroporto di Rimini
estende la sua operatività da 16 a 24 ore; all’Aeroporto di Salerno
sarà di 18 ore entro il primo semestre 2027, passando da servizio AFIS a servizio Tower; all’Aeroporto di Forlì
: operatività invariata di 16 ore con copertura dei costi a carico del sistema tariffario.
La copertura dei costi
incrementali correlati alla modifica dell’operatività non ricade sui gestori aeroportuali,
ma è assicurata attraverso il sistema tariffario
incardinato nel piano delle performance di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 che, con riferimento al periodo regolatorio 2025-2029, è stato presentato dall’Enac, in qualità di Autorità nazionale di vigilanza, all’approvazione della Commissione europea.