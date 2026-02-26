Trasporto aereo, ampliata l’operatività in 7 aeroporti italiani

(Teleborsa) - Sonoper i qualiha disposto, in concorso con Enav. Si tratta di, al fine di utilizzarne al meglio il potenziale di crescita e contribuire a decongestionare la domanda su scali quasi prossimi alla saturazione, migliorando l'efficienza di tutta la rete aeroportuale nazionale. Il Presidente Enac: "Per questi aeroporti coinvolti, si tratta di un risparmio importante, oltre che essere un ulteriore elemento per sviluppare il progetto Enac per la mobilità aerea regionale – RAM. Ampliando l’orario di operatività di questi scali, garantiamo anche una riserva di capacità operativa a supporto degli scali maggiori, innescando nuove opportunità di investimento e di sviluppo economico e turistico dei territori connessi".: già in vigore, da 10 a 14 ore, l’estensione all'; dal 1° aprile 2026passa da 12 a 16 ore; dal 1° giugno 2026,fruirà dell’estensione da 16 ore a 18 ore; lo stesso all’dal 1° febbraio 2027; entro il primo semestre 2027estende la sua operatività da 16 a 24 ore;sarà di 18 ore entro il primo semestre 2027, passando da servizio AFIS a servizio Tower;: operatività invariata di 16 ore con copertura dei costi a carico del sistema tariffario.Laincrementali correlati alla modifica dell’operativitàma è assicurata attraverso ilincardinato nel piano delle performance di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 che, con riferimento al periodo regolatorio 2025-2029, è stato presentato dall’Enac, in qualità di Autorità nazionale di vigilanza, all’approvazione della Commissione europea.