Enphase Energy in discesa a New York

(Teleborsa) - Ribasso per la società di tecnologia energetica americana
, che tratta in perdita del 5,45% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Enphase Energy
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di Enphase Energy
che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 34,35 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 36,4. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 33,62.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)