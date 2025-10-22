Milano 12:01
42.425 -0,52%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 12:01
9.505 +0,82%
Francoforte 12:01
24.285 -0,19%

Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Utilities, che cresce senza forza

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Utilities, che cresce senza forza
L'Indice Utilities dell'Area Euro procede a piccoli passi, avanzando a 488,3 punti.
Condividi
```