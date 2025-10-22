GVS, quotazioni in calo a Piazza Affari

produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il, che esibisce una perdita secca del 7,33% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,233 Euro con area di resistenza individuata a quota 4,603. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,107.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)