Heineken prevede un lieve calo dei volumi di birra venduta per il 2025

(Teleborsa) - Heineken
, colosso olandese della birra, ha comunicato che il fatturato del terzo trimestre
è stato di 8,7 miliardi di euro (da inizio anno: 25,6 miliardi di euro). Il fatturato netto (BEIA) è diminuito organicamente dello 0,3% (da inizio anno: in crescita dell'1,3%). Il volume totale consolidato è diminuito di 3,8% (da inizio anno: in calo del 2,1%) e il fatturato netto (beia) per ettolitro è aumentato del 3,6% (da inizio anno: in aumento del 3,4%).
Il volume di birra
nel trimestre è diminuito organicamente del 4,3% (da inizio anno: in calo del 2,3%), con la crescita in Africa e Medio Oriente più che compensata dal calo dei volumi in Europa e nelle Americhe. La società sta guadagnando o mantenendo quote di mercato a volume nella maggior parte dei mercati, con notevoli guadagni in Messico, Brasile, India, Vietnam, Nigeria ed Etiopia.
Dato il difficile trimestre appena trascorso e sulla base dell'attuale valutazione della domanda dei consumatori a breve termine, Heineken prevede un lieve calo dei volumi per il 2025
.
"La volatilità macroeconomica ha continuato come previsto ed è diventata più pronunciata nel terzo trimestre, creando un contesto difficile e con conseguenti risultati contrastanti - ha detto il CEO Dolf van den Brink
- Prevediamo che la fiducia dei consumatori e la domanda recupereranno con la normalizzazione delle condizioni".
"Considerando il trimestre difficile, restiamo fiduciosi di realizzare risparmi lordi di 0,5 miliardi di euro per il 2025 e prevediamo che la crescita del nostro utile operativo organico
(BEIA) per l'intero anno si collocherà nella fascia inferiore della nostra guidance
del 4%-8%", ha aggiunto.