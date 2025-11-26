JP Morgan premia Carlsberg e taglia giudizi su Henkel, Pernod e Givaudan

Carlsberg

Henkel

Pernod Ricard

Givaudan

(Teleborsa) -ha espressoche riguarda il settore delle bevande, prodotti per la casa e beni di consumo.La banca d'affari americana ha alzato il suo giudizio sul produttore di birra, portandolo a "overweight" da "neutral", in considerazione dell'ampio portafoglio e di vantaggi che dovrebbero supportare una performance in termini di volumi "più resiliente". J.P. Morgan prevede una crescita dell'utile per azione del 9% per l'anno fiscale 2026 e definisce gli attuali livelli di valutazione "un punto di ingresso interessante" con azioni scambiate a 11,5 volte gli utili stimati per il 2027.Declassata invecea "underweight"da "overweight", in considerazione della "continua debolezza" dei suoi marchi di largo consumo.Posti in watch negativein considerazione delle sfide in termini di domanda e prezzi, che riducono le aspettative di utile.