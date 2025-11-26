JP Morgan premia Carlsberg e taglia giudizi su Henkel, Pernod e Givaudan

(Teleborsa) - J.P. Morgan
ha espresso giudizi selettivi nel suo Consumer Staples Outlook 2026
che riguarda il settore delle bevande, prodotti per la casa e beni di consumo.
La banca d'affari americana ha alzato il suo giudizio sul produttore di birra Carlsberg
, portandolo a "overweight" da "neutral", in considerazione dell'ampio portafoglio e di vantaggi che dovrebbero supportare una performance in termini di volumi "più resiliente". J.P. Morgan prevede una crescita dell'utile per azione del 9% per l'anno fiscale 2026 e definisce gli attuali livelli di valutazione "un punto di ingresso interessante" con azioni scambiate a 11,5 volte gli utili stimati per il 2027.
Declassata invece Henkel
a "underweight"da "overweight", in considerazione della "continua debolezza" dei suoi marchi di largo consumo.
Posti in watch negative Pernod Ricard e Givaudan
in considerazione delle sfide in termini di domanda e prezzi, che riducono le aspettative di utile.