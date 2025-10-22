Milano 12:03
42.434 -0,50%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 12:03
9.505 +0,82%
Francoforte 12:02
24.287 -0,18%

Londra: amplia il rialzo Fresnillo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista il leader mondiale dell'argento, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,82%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Fresnillo rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 21,63 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 22,99. Il peggioramento di Fresnillo è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 21,09.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
