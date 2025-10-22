Milano 17:19
Londra: balza in avanti NatWest Group

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo bancario inglese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,31%.

Il movimento di NatWest Group, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di NatWest Group. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 5,541 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 5,433. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5,365.

