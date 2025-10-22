Londra: balza in avanti NatWest Group

gruppo bancario inglese

NatWest Group

FTSE 100

NatWest Group

(Teleborsa) - Balza in avanti il, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,31%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 5,541 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 5,433. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5,365.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)