Londra: balza in avanti NatWest Group

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo bancario inglese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,31%.
Il movimento di NatWest Group
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di NatWest Group
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 5,541 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 5,433. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5,365.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)