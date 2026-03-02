Londra: si concentrano le vendite su NatWest Group

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo bancario inglese
, con una flessione del 3,07%.
L'andamento di NatWest Group
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le tendenza di medio periodo di NatWest Group
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 6,049 sterline. Supporto stimato a 5,929. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 6,169.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)