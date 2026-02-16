Milano 17:35
45.419 -0,03%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:35
10.474 +0,26%
Francoforte 17:35
24.801 -0,46%

Vola a Londra NatWest Group

Migliori e peggiori
Vola a Londra NatWest Group
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il gruppo bancario inglese, che tratta in rialzo del 3,90%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di NatWest Group, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per NatWest Group, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 5,937 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6,078. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 5,845.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```