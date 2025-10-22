Madrid: andamento rialzista per Redeia

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gestore spagnolo delle reti elettriche
, che tratta in utile del 2,41% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Redeia
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,81%, rispetto a +1,58% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 17,53 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 17,27. L'equilibrata forza rialzista di Redeia
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 17,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)