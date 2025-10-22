Milano 12:04
Migliori e peggiori
Madrid: andamento rialzista per Redeia
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gestore spagnolo delle reti elettriche, che tratta in utile del 2,41% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Redeia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,81%, rispetto a +1,58% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 17,53 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 17,27. L'equilibrata forza rialzista di Redeia è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 17,79.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
