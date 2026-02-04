Milano 14:42
Madrid: scambi al rialzo per Redeia

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gestore spagnolo delle reti elettriche, in guadagno del 2,46% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Redeia rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 14,74 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 15,14. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 15,54.

