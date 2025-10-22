Manovra, Commercialisti: primo passo per ridurre l’IRPEF sul ceto medio

(Teleborsa) - "Laera un obiettivo rimasto inattuato con il primo modulo dellache aveva, giustamente, dato priorità al taglio delle aliquote per i ceti più deboli. La manovra di quest’anno ha il pregio dianche nei confronti del ceto medio,È una misura che abbiamo condiviso e che va nella giusta direzione della riduzione della pressione fiscale generale, ancora troppo alta nel nostro Paese". Lo ha affermato ilnel corso del Congresso nazionale della categoria.De Nuccio ha sottolineato come ", ma va considerato che in precedenza il governo era già intervenuto accorpando i primi due scaglioni e fissando l’aliquota al 23%. Per fare un esempio, non bisogna dimenticare che un lavoratore dipendente, cona cui si somma l’ulteriore beneficio della nuova manovra che impatta proprio sui redditi da 28 a 50mila euro"."Con la legge di bilancio – ha aggiunto –. Senza contare altre misure che intervengono per detassare straordinari e premi di produttività".Sotto il profilo tecnico, secondo il numero uno dei commercialisti "occorrerebbe semplificare il quadro normativo di riferimento per il calcolo dell’IRPEF, al fine di rendere più immediatamente percepibile da parte del contribuente l’imposta effettivamente dovuta in corrispondenza di un determinato ammontare di reddito. Il taglio del cuneo fiscale realizzato con la manovra dello scorso anno, sostituendo gli sconti contributivi con un intervento sull’IRPEF, ha reso infatti ancor più articolato il già complesso sistema di detrazioni e deduzioni, stratificatosi nel tempo, il che va a scapito della semplificazione del calcolo dell’imposta effettivamente dovuta. A rendere ancor più complicato il quadro normativo,, parametrato al reddito conseguito e al numero di figli del nucleo familiare, che va ad aggiungersi al meccanismo di progressiva sterilizzazione delle detrazioni, già previsto dal 2020, per i redditi complessivi tra 120mila e 240mila euro".