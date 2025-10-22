New York: brusca correzione per Microchip Technology

(Teleborsa) - Scende sul mercato il grosso chip maker americano
, che soffre con un calo del 3,95%.
Lo scenario su base settimanale di Microchip Technology
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Microchip Technology
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 65,58 USD, mentre il primo supporto è stimato a 63,92. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 67,24.
