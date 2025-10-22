New York: scambi negativi per Apple

(Teleborsa) - Ribasso per la casa di Cupertino
, che presenta una flessione del 2,68%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Apple
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso di Cupertino
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Apple
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 260,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 253,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 267,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)