New York: scambi negativi per Apple

(Teleborsa) - Ribasso per la casa di Cupertino, che presenta una flessione del 2,68%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Apple evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso di Cupertino rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Apple è in rafforzamento con area di resistenza vista a 260,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 253,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 267,7.

