New York: Teledyne Technologies scende verso 525,4 USD

(Teleborsa) - A picco il fornitore di prodotti elettronici e sistemi satellitari per l'industria aerospaziale, che presenta un pessimo -6,93%.

La tendenza ad una settimana di Teledyne Technologies è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Teledyne Technologies è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 551,2 Dollari USA, mentre il supporto più immediato si intravede a 525,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 577.

