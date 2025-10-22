New York: Teledyne Technologies scende verso 525,4 USD

(Teleborsa) - A picco il fornitore di prodotti elettronici e sistemi satellitari per l'industria aerospaziale
, che presenta un pessimo -6,93%.
La tendenza ad una settimana di Teledyne Technologies
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Teledyne Technologies
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 551,2 Dollari USA, mentre il supporto più immediato si intravede a 525,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 577.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)