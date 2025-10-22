Milano 17:23
42.199 -1,05%
Nasdaq 17:23
24.877 -0,99%
Dow Jones 17:23
46.726 -0,42%
Londra 17:23
9.523 +1,02%
Francoforte 17:23
24.142 -0,77%

Parigi: nuovo spunto rialzista per Schneider Electric

Migliori e peggiori
Parigi: nuovo spunto rialzista per Schneider Electric
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo industriale francese, con una variazione percentuale del 2,02%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40, ad evidenza del fatto che il movimento di Schneider Electric subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo status tecnico della multinazionale dei prodotti elettrici è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 259,4 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 249,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 269,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```