Parigi: nuovo spunto rialzista per Schneider Electric

gruppo industriale francese

CAC40

Schneider Electric

multinazionale dei prodotti elettrici

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale del 2,02%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo status tecnico dellaè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 259,4 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 249,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 269,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)