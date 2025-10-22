Parigi: nuovo spunto rialzista per Schneider Electric

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo industriale francese
, con una variazione percentuale del 2,02%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40
, ad evidenza del fatto che il movimento di Schneider Electric
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo status tecnico della multinazionale dei prodotti elettrici
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 259,4 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 249,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 269,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)