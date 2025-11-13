Milano 11:34
44.922 +0,29%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 11:34
9.874 -0,38%
Francoforte 11:34
24.292 -0,36%

Parigi: nuovo spunto rialzista per Kering

Rialzo marcato per la multinazionale del lusso, che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti.
