Milano 17:23
42.199 -1,05%
Nasdaq 17:23
24.877 -0,99%
Dow Jones 17:23
46.726 -0,42%
Londra 17:23
9.523 +1,02%
Francoforte 17:23
24.142 -0,77%

Parigi: scambi negativi per Michelin

Migliori e peggiori
Parigi: scambi negativi per Michelin
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso dei pneumatici, con una flessione dell'1,90%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Michelin rispetto all'indice di riferimento.


La situazione di medio periodo della big dei pneumatici resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 27,56 Euro. Supporto visto a quota 27,24. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 27,88.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```