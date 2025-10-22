Parigi: seduta molto difficile per l'OREAL

colosso dei cosmetici

(Teleborsa) - Scende sul mercato il, che soffre con un calo del 5,65%.L'andamento dell'nella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.L'esame di breve periodo dellaclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 380,2 Euro e primo supporto individuato a 368,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 391,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)