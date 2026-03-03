Parigi: seduta molto difficile per BNP Paribas

(Teleborsa) - A picco la banca francese
, che presenta un pessimo -4,64%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di BNP Paribas
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Istituto d'oltralpe
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, BNP Paribas
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 89,46 Euro. Primo supporto a 86,93. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 86,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)