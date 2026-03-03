Milano 10:49
44.548 -3,74%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:49
10.505 -2,55%
Francoforte 10:49
23.819 -3,32%

Parigi: seduta molto difficile per BNP Paribas

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - A picco la banca francese, che presenta un pessimo -4,64%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di BNP Paribas rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Istituto d'oltralpe. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, BNP Paribas evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 89,46 Euro. Primo supporto a 86,93. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 86,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
