Milano 11:18
44.899 -0,67%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:18
10.336 -0,74%
Francoforte 11:18
23.657 -1,30%

Francoforte: seduta molto difficile per Gerresheimer

Ribasso per la società di packaging, che tratta in perdita dell'8,79% sui valori precedenti.
