Milano 17:25
42.203 -1,05%
Nasdaq 17:25
24.898 -0,91%
Dow Jones 17:25
46.763 -0,35%
Londra 17:25
9.524 +1,03%
Francoforte 17:25
24.145 -0,76%

Piazza Affari: in calo Moncler

Piazza Affari: in calo Moncler
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda nota per i piumini, che tratta con una perdita del 2,10%.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Moncler rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, l'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 52,89 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 51,71. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 54,07.

