Piazza Affari: andamento negativo per Moncler

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda nota per i piumini
, in flessione del 2,15% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB
, ad evidenza del fatto che il movimento di Moncler
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Nel breve periodo, l'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale
presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 54,51 Euro e supporto a 53,27. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 55,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)