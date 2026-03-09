Piazza Affari: andamento negativo per Moncler

azienda nota per i piumini

FTSE MIB

Moncler

azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale

(Teleborsa) - Composto ribasso per l', in flessione del 2,15% sui valori precedenti.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Nel breve periodo, l'presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 54,51 Euro e supporto a 53,27. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 55,75.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)