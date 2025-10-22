Piazza Affari: scambi in positivo per Fincantieri

(Teleborsa) - Avanza il principale complesso cantieristico al mondo
, che guadagna bene, con una variazione del 2,11%.
Lo scenario su base settimanale di Fincantieri
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di medio periodo di Fincantieri
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 23,41 Euro con primo supporto visto a 22,77. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 22,37.
