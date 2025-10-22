Milano 12:09
Piazza Affari: scambi in positivo per Fincantieri

(Teleborsa) - Avanza il principale complesso cantieristico al mondo, che guadagna bene, con una variazione del 2,11%.

Lo scenario su base settimanale di Fincantieri rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Le implicazioni di medio periodo di Fincantieri confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 23,41 Euro con primo supporto visto a 22,77. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 22,37.

