Piazza Affari: andamento negativo per Fincantieri

(Teleborsa) - Ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo, che presenta una flessione del 2,11%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fincantieri, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Fincantieri mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 16,52 Euro con area di resistenza individuata a quota 17. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 16,34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
