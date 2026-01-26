Piazza Affari: andamento negativo per Fincantieri

(Teleborsa) - Ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo
, che presenta una flessione del 2,11%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fincantieri
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Fincantieri
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 16,52 Euro con area di resistenza individuata a quota 17. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 16,34.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)