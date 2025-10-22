Roma, Consulta Giovani Imprenditori: +1.767 nuove imprese in 3 mesi

(Teleborsa) - "L'aumento di 1.767 nuove imprese a Roma in appena tre mesi è un segnale incoraggiante della vitalità del tessuto economico capitolino e della voglia di fare impresa che anima tanti giovani e professionisti. È un dato che ci rende orgogliosi, ma che deve spingerci ad agire con decisione per premiare e sostenere chi sceglie di investire o tornare a fare impresa nella nostra città." Lo dichiara, commentando i dati deldiffusi dalla Camera di Commercio di Roma, secondo cui nel primo trimestre 2025 si sono registrate 8.626 iscrizioni a fronte di 6.859 cessazioni, per un saldo positivo di +1.767 imprese e un tasso di crescita dello 0,4%."Roma ha enormi potenzialità – sottolinea– ma serve una strategia multi-stakeholder che renda più conveniente e attrattivo avviare o riportare qui un'attività produttiva. Incentivi fiscali mirati, procedure semplificate, spazi accessibili e un ecosistema favorevole all'innovazione possono fare la differenza tra un'impresa che nasce e una che sceglie di andare altrove"."Molte delle nuove imprese – aggiunge – operano nei settori tradizionali, dove la concorrenza è alta. È quindi essenziale sostenere chi investe in digitalizzazione, sostenibilità e innovazione: elementi chiave per far crescere non solo il numero delle aziende, ma anche la loro solidità e capacità di creare lavoro stabile.""Come Consulta Giovani Imprenditori della Capitale – conclude– continueremo a collaborare con le istituzioni per costruire un ambiente in cui fare impresa a Roma significhi davvero avere un vantaggio competitivo. Dobbiamo trasformare la crescita dei numeri in una crescita di opportunità: per chi resta, per chi arriva e per chi decide di tornare a credere nella Capitale".