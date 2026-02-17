MECSPE 2026, presenti oltre 2.000 aziende espositrici italiane e internaizonali

(Teleborsa) -, la fiera di riferimento per l’industria manifatturiera italiana, giunta quest'anno alla sua 24ª edizione. La manifestazione, con 13 Saloni tematici e 15 iniziative speciali, ospitando 12 associazioni di categoria.L’edizione 2026 di MECSPE si muoverà sulle. Nuovo è invece il concetto di, un nuovo modello di manifattura che interpreta l’innovazione come il risultato dell’interazione tra tecnologie avanzate, capitale umano e relazioni di filiera, superando una visione esclusivamente tecnologica della fabbrica.conferma cheil 73% degli imprenditori esprime fiducia nel suo impatto positivo sull’industria;in ambiti come la supervisione dei processi, l’assistenza clienti, la pianificazione o il controllo qualità, anche seè riuscita finora a integrarlaDegno di nota anche, Associazione Italiana dei Costruttori e Distributori di Macchine Utensili, Utensileria e Attrezzature, che evidenzia comestia entrando nelle imprese non come semplice moda tecnologica, ma comee capacità di risposta al mercato.: il 52% delle aziende segnala la mancanza di casi d’uso chiari, mentre il 39% indica la carenza di competenze interne come uno dei principali ostacoli all’adozione dell’IA. Particolarmente significativo è anche il dato relativo alla formazione: solo il 13% delle imprese dichiara di aver avviato percorsi formativi strutturati sull’intelligenza artificiale.Particolare attenzione è dedicata a, elemento centrale della Fabbrica Relazionale e leva strategica per rispondere al fabbisogno diche oggi caratterizza il manifatturiero.